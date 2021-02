Fronteira Oeste supera 21 mil casos do novo coronavírus

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), sediada em Alegrete, divulgou, nesta terça-feira, que nas 11 cidades da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, foram identificados 21.345 casos confirmados de coronavírus.

De acordo com a responsável pelo órgão, Heili Temp, o número representa um avanço de 897 novas notificações se comparado com o levantamento da última semana. Além da confirmação de 331 mortes (16 no período) desde o início dos registros do novo coronavírus, totalizando um aumento geral de 4,38% em sete dias, e 29,47% nos últimos 28 dias, menor crescimento dos últimos meses.

Segundo Heili, a vacinação em andamento (Coronavac e Oxford) na Fronteira do Estado não minimiza a necessidade da manutenção de todos os cuidados como isolamento social, máscara facial de proteção e álcool em gel. “Sigam fazendo a sua parte", reforçou.

Em Uruguaiana foram confirmados 5.946 casos (297 novos na semana) – sendo 329 ativos, com 103 mortes creditadas ao município (7 na semana), apresentando evolução de 30,69%. São 14 pacientes hospitalizados (6 em UTIs) e 615 pessoas em isolamento domiciliar com síndrome gripal monitorada. Há 5.514 recuperados. O município testou 35.672 pessoas (Lacen, Laminf, SMS, Ufpel, Unipampa e Ibope), maior índice de testagem em números absolutos, casos e também de óbitos na R03.

Na fronteira com o Uruguai, a cidade de Sant'Ana do Livramento, conta agora com 3.509 casos, sendo 236 ativos e 32 óbitos. São 3.175 recuperados e 3 hospitalizados. Quaraí confirmou 371 casos do vírus, 37 ativos e 10 óbitos anotados (2 na semana).

Em Alegrete houve 4.262 casos notificados, sendo 567 ativos (maior índice de ativos na Região 03), além de 55 óbitos computados (3 no período), há 10 hospitalizados e outros 557 em isolamento monitorado. No município de Itaqui, o número foi ampliado para 1.310 registros, sendo 117 ativos (6 hospitalizados) e 13 óbitos.

Em Rosário do Sul, foram 1.992 notificações, apontando 63 ativos e 65 exames em análise e também foram registrados 48 óbitos. Em São Gabriel, o número confirmado da Covid-19 evoluiu para 3.374, sendo 140 ativos. São 10 isolados em hospital - outros 130 em domicílio e notificadas 62 mortes (2 na semana) e foram 3.172 recuperados. Em Manoel Viana apontou 201 casos positivos – 6 ativos, seguido dos 3 óbitos.

A cidade de Santa Margarida do Sul, mantidos os 97 casos do novo coronavírus, 3 ativos - (o único da R03 sem morte anotada). Em Barra do Quaraí, são 175 positivos e dois óbitos. Maçambará 108 casos anotados, 8 ativos e mantidos os três óbitos pela doença. No plano estadual do distanciamento controlado, a região retornou à bandeira laranja.

Na cidade de São Borja, também na fronteira, mas vinculada a 12ª CRS de Santo ngelo, somou 3.383 casos positivos para Covid-19, sendo 159 ainda estão em tratamento. Há 27 pessoas em isolamento hospitalar e 236 no domicílio, 54 óbitos. Em toda a região, estão ocupados 67% dos 85 leitos de UTI existentes. Por coronavírus são 29 internações/UTI, além de 40 leitos clínicos ativos. A R03 recebeu até agora 15.550 doses de vacinas distribuídas nos 11 municípios.