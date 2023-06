Funcionários de ônibus intermunicipais realizam paralisação em sete cidades região Metropolitana

publicidade

Funcionários ligados ao Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviários Intermunicipais de Turismo e de Fretamento da Região Metropolitana de Porto Alegre (SindiMetropolitano) realizam na manhã desta quinta-feira uma paralisação em sete cidades da região: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão.

De acordo com o SindiMetropolitano, não estarão disponíveis, nas tabelas normais, as linhas das empresas Soul, Transcal, Sogil, Consórcio de Transportes Nova Santa Rita e Empresa de Transporte Coletivo Viamão.

Conforme os rodoviários, foi acordado, por sugestão do TRT4, que nos horários de pico, das 5h30min às 9h e das 16h30min às 19h, sejam mantidos 50% dos serviços e, nos demais horários, 30%.

Conforme a entidade, as empresas ofereceram uma proposta de reajuste de 4,5%, em duas parcelas de 2,25%, o que os trabalhadores rejeitaram, em assembleia geral. Os rodoviários encaminharam, então, uma contraproposta, de 6%, para quando houver aumento de tarifa, mas a patronal ainda não respondeu. A categoria pede 3% na data-base 1° de junho, e os outros 3% dentro de 90 dias.

O que dizem as empresas de ônibus

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do RS (Setergs) alegou que vem, há meses, alertando sobre a defasagem da tarifa do transporte metropolitano e negociando com os rodoviários a fim de atender os anseios da categoria e evitar a greve.

A entidade informou que, nesta quarta, em reunião de mediação conduzida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), propôs reajuste de 3%, a partir de agosto, completando 6% quando houver o reajuste da tarifa, o que deixou de ocorrer em 1º de junho do ano passado e, na mesma data, neste ano. “A defasagem tarifária já atinge aproximadamente 34%”, menciona o comunicado.

