Fundatec celebra meio século de incentivo à inovação em novembro

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) celebra no próximo dia 22 de novembro seus 50 anos de fundação. Para o presidente Carlos Henrique Castro, a data evidencia uma longa trajetória de desafios e de muito trabalho. “Temos conceitos fortes de qualidade, que nos impulsionaram a ser uma das maiores executoras de concursos na região Sul do Brasil, onde a credibilidade é um valor essencial. Pensando no futuro, eu vejo mais 50 anos de muito trabalho para manter uma marca de qualidade, além do crescimento nacionalmente, que é uma de nossas maiores metas”, citou Castro.

Além de atuar na área de concursos públicos, que é o carro-chefe da instituição, a Fundatec ainda planeja o crescimento da escola profissional. Atualmente, são oferecidos os cursos de Enfermagem, Segurança do Trabalho, Administração e Tecnologia da Informação, com cerca de 700 alunos ao todo. “Estamos planejando obras para crescer ainda mais. A Fundatec tem uma capilaridade muito grande de profissionais que habitam entorno dela. São milhares de pessoas que atuam entre colaboradores diretos, bancas e fiscais de concursos, professores na escola”, completou Castro

Ele citou ainda que alguns destes colaboradores atuam em outros estados do Brasil, fomentando o projeto de crescimento da marca em todo o país. “No setor de concursos já há relevância nacional, pois já aplicamos provas em praticamente todas as capitais. Com consultoria, temos as áreas de mobilidade urbana e desenvolvimento regional que nos impulsionam”, ressaltou.

Neste sábado, a Fundatec realiza uma festa em comemoração ao aniversário de 50 anos de fundação. O evento, que terá a participação de 250 convidados, será realizado na Sogipa. Além disso, a instituição tem realizado diversas ações internas com colaboradores e também projetos de marketing para celebrar a data.

Fundada em 1973, a Fundatec tem como pilares os valores chamados internamente de QCV: qualidade, compromisso e velocidade. “Estamos construindo um futuro baseado em uma jornada de experiências, que foram solidificando um conceito empresarial. Estes valores não estão escritos em parede nenhuma, mas todos sabem que é um estilo de vida, algo que ‘viralizou’ aqui dentro”, finalizou Castro.

Curso de enfermagem, com laboratório completo, é um dos principais oferecidos pela Fundatec (Ricardo Giusti)