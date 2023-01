Gaúcho egresso do sistema prisional é selecionado para programa internacional

publicidade

Rodrigo Sabiah, reciclador e palestrante, é o único egresso do sistema prisional brasileiro selecionado para participar do programa Global Freedom Fellowship, que tem como objetivo capacitar agentes de mudança social e combater o estigma contra pessoas com passagem pelo sistema prisional. A sua aprovação foi confirmada nesta quarta-feira(4). A iniciativa é da organização não governamental Incarceration Nations Network (INN)

Como reciclado, Rodrigo oferece oportunidade para outros egressos e dá palestras sobre as suas vivências na prisão. Ele ainda faz trabalho voluntário em presídios, em abrigos para jovens em situação de vulnerabilidade social e em comunidades carentes do Brasil. Por essas atividades Sabiah foi reconhecido pela organização.

“Estou emocionado com tudo isso. A gente nunca acha que faz muito, enfrenta muitas dificuldades, desconfianças e burocracia. Coisas que parecem querer fazer com que a gente desista e, quando vem um reconhecimento desses, tu percebes que não foi em vão”, contou Sabiah. “Com certeza, estamos abrindo caminho para outros egressos. Estamos encorajando não só eles, mas a sociedade e os governantes a acreditarem que é possível, que temos que dar oportunidades para pessoas que passaram pelo sistema.”

Além de Sabiah, outros 16 egressos do sistema prisional de outros países foram admitidos no programa. Os contemplados com a bolsa Global Freedom Fellowship são procedentes de África do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, El Salvador, Estados Unidos, Holanda, Nigéria, Quênia, Reino Unido e República Tcheca.

Mudança e projetos para o futuro

A vida de Sabiah mudou em 2008, quando ingressou no projeto de tratamento penal MCs para a Paz (Multiplicadores de Cidadania para a Paz), desenvolvido por psicólogas e assistentes sociais do quadro de servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Desde que saiu, em 2012, ele busca inspirar jovens e apenados a ter uma vida distante do crime. Os projetos,Vai que Dá, Trocando uma ideia e Vidas pós-grades, em parcerias com a Susepe e com a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), já chegaram a apenados do Instituto Penal Irmão Miguel Dario, da Penitenciária Estadual de Porto Alegre, do Complexo Penitenciário de Canoas e da Fundação Patronato Lima Drummond e a socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Porto Alegre I (Case Poa 1).

Agregando o conhecimento e a experiência do treinamento na África do Sul, Sabiah almeja desenvolver o projeto Reciclando Vidas junto ao poder público e, assim, contribuir com a Política Estadual de Atenção aos Egressos, bem como com a Política de Enfrentamento ao Racismo Institucional, ambas em elaboração no Estado, sob a gestão do DPP.