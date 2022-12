Garibaldi aposta em reformulação de atividades para atrair mais visitantes

publicidade

De três para sete dias. Esse é um dos objetivos do município de Garibaldi, um dos três municípios do Vale dos Vinhedos, na serra gaúcha: passar de um lugar de passagem para um local de destino. Com 37 mil habitantes e com 34% da área do Vale dos Vinhedos, com quem compartilha espaço com Bento Gonçalves e Monte Belo, o município está com olhos focados na expansão da agenda turística da cidade para ser atrativo para os visitantes, que aumentaram após o arrefecimento da pandemia. Em visita à redação do Correio do Povo na quinta-feira, o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini, o vice-prefeito, Valério Mayer, e a secretária municipal de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach contaram como estão se organizando para expandir o turismo com base na cultural local.

O prefeito salientou que há muitos investimentos para que o turista aumente a sua permanência na cidade, passando da média de três para sete dias. “Antes era um dia, hoje passamos três dias e estamos trabalhando para passar para sete dias”, comentou. Chesini contou que o município está potencializando a rede hoteleira, multiplicando formas de obter apartamentos para passeios ou locações e apostando na área esportiva. “Vamos investir numa pista de motocross com campeonato com data marcada no ano que vem”, antecipou.

Conhecida como capital nacional do espumante, Garibaldi tem em média 74 vinícolas, que englobam empresas pequenas, médias e grandes, micro-champanherias e boutiques. “Queremos proporcionar ao turista a experiência de ser garibaldense”, disse o vice-prefeito.

O Natal Borbulhante com o conceito “Seja Amor” é o evento do momento, já que celebra o Natal. Com uma proposta que prioriza arranjos e ornamentações manuais, a atividade aposta no envolvimento da comunidade na organização da cidade. “As próprias pessoas participam da decoração, valorizando os trabalhos manuais, formas orgânicas e aplicação de tecidos, como se a cidade se tornasse uma extensão das próprias casas”, destacou Ana Pauline Mombach, secretária de Turismo.

O Natal Borbulhante 2022 é uma realização da Prefeitura Municipal de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura. O evento tem o apoio da iniciativa privada, comunidade e voluntários.