Garibaldi assina contrato com empresa que transformará resíduos em energia

A Prefeitura de Garibaldi e a Bioenergia Holding assinaram contrato para a implantação de uma unidade de processamento na cidade que transformará resíduos sólidos, urbanos e industriais em energia elétrica limpa e madeira biossintética. Além disso, segundo a administração, o município terá o retorno da utilização preferencial de mão de obra local. O prefeito Sérgio Chesini também sancionou lei que autoriza a doação de terreno para a construção do empreendimento, no bairro São Miguel.

O investimento na construção do prédio ficará a cargo da empresa, mas a prefeitura poderá colaborar com máquinas e equipamentos para obras de infraestrutura no local. Pelo contrato, a empresa terá um prazo de 24 meses para construção da unidade.

Segundo o prefeito, em torno de 60% dos funcionários da usina deverão ser de Garibaldi. “Com essa unidade de processamento de transformação no município, além de mão de obra, teremos a qualificação de um serviço crucial para o bem-estar da cidade: os resíduos gerados sendo transformados em energia.”

