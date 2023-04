Garibaldi promove o Festival do Moscatel em 6 de maio

publicidade

A bebida símbolo do município de Garibaldi, na serra gaúcha, ganhará uma festa em sua homenagem. A cidade vai realizar o 1º Festival do Moscatel no próximo dia 6 de maio, das 15h às 22h, em frente à Vinícola Peterlongo, na rua Manoel Peterlongo Filho. A secretária municipal de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach, visitou o Correio do Povo, na tarde desta quinta-feira, convidando para o evento.

“A proposta é de uma festividade itinerante, no modelo happy hour, para que tenhamos uma programação todo o ano”, contou. Com o tema “Todo mundo curte!”, as atividades contarão com a participação de vinícolas locais, que vão comercializar espumantes moscatéis e drinks derivados e incluirão shows com bandas de MPB e rock para ambientar o evento. “Antigamente, éramos uma cidade de passagem. Hoje em dia, as pessoas vão a Garibaldi para passar um tempo. Nossa capacidade é para 700 leitos de hotel, mas pretendemos aumentar para 2 mil”, projeta Ana Pauline. Para harmonizar com as bebidas, o 1º Festival do Moscatel terá uma estrutura de gastronomia voltado a lanches e entradas.

“Queremos diversificar nossas atrações. A ideia é atrair toda a comunidade, especialmente o público jovem”, explicou a secretária, que conta com a ajudinha de São Pedro, padroeiro da cidade, para que o clima esteja bom no dia do evento. A festa, com entrada gratuita, acontecerá próximo ao Dia Internacional da Uva Moscato - casta que serve de base para a elaboração do moscatel - é comemorado em 9 de maio.