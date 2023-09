Garrafa de plástico fica presa em bomba de captação de água e paralisa abastecimento em NH

publicidade

Parte da captação de água em Novo Hamburgo foi brevemente paralisada na manhã desta quarta-feira, quando uma garrafa pet ficou presa em uma das bombas. A equipe de manutenção da Comusa -Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo - realizou um conserto emergencial, entre às 9h20 e 9h50, e a captação já foi retomada.

Um novo reparo na bomba será realizado na próxima quarta-feira, quando haverá uma paralisação programada, ainda em horário a ser definido.

“Queremos reforçar à população: por favor, não joguem lixo nas ruas ou no rio. Nossos mergulhadores estão trabalhando diariamente para limpar os gradis e crivos que já estão soterrados de sujeira por conta da cheia do Rio dos Sinos. Precisamos contar com a colaboração de todos para não tornar essa situação ainda mais crítica", explica o prefeito em exercício Márcio Lüders.





Veja Também