GHC afasta 10 médicos investigados por fraude em registros de ponto

publicidade

Dez médicos investigados por suposto fraude ao cumprimento da Jornada de trabalho foram afastados das atividades funcionais no Grupo Hospitalar Conceição, informou a Diretoria e Corregedoria da instituição nesta quinta-feira. Dentro da Operação Hipócrates, da Polícia Federal, os profissionais são investigados por possíveis crimes de peculato, falsidade ideológica ou estelionato contra a casa de saúde.

Outra medida determinada pela direção do GHC foi a instalação, ainda no dia 28 de novembro, quando a operação foi deflagrada, de uma Sindicância Investigativa Interna. Os trabalhos iniciam nesta sexta-feira, 1º.

A sindicância terá o prazo regulamentar de 60 dias para realizar a apuração administrativa, ouvindo testemunhas e os acusados pela fraude, de acordo com o grupo GHC. "Esta apuração é interna e segue autônoma à investigação da Polícia Federal", destacou a instituição em nota.

Entenda o caso

Conforme a Polícia Federal (PF), as investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima, de que dez médicos concursados do Conceição, com salários que variam entre R$ 14 mil e R$ 31 mil, teriam registrado o início da jornada de trabalho e sairiam para a realização de outras atividades, principalmente de atendimento em clínicas particulares e em outras casas de saúde.

De acordo com a apuração da PF, os mesmos médicos retornariam ao final do expediente ao Conceição para fecharem o ponto, dando a entender que haviam permanecido no hospital durante todo o período.

Em seis meses, a PF realizou diligências que teriam confirmado a prática pelos suspeitos. A suposta fraude, que teria causado prejuízos financeiros significativos ao hospital, também teria prejudicado usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com menos médicos efetivamente trabalhando do que aqueles constantes em seus registros e folha de pagamento.