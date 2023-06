GHC vai investir R$ 40 milhões em novo Centro de Oncologia e Hematologia

publicidade

Com perspectiva de inauguração do novo Centro de Oncologia e Hematologia em julho do próximo ano, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) planeja investimentos de R$ 40 milhões para aquisição de equipamentos clínicos. Com recursos liberados pelo governo federal, o processo agora está em fase de licitação. A nova estrutura na Zona Norte de Porto Alegre vai contar, entre outras coisas, com unidade de radioterapia. E vai representar um reforço para desafogar o serviço público da saúde.

Conforme o presidente do GHC, Gilberto Barichello, de cada dez usuários que chegam na emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, 40% são diagnosticados com problemas de câncer. “Hoje o câncer no Rio Grande do Sul é quase uma epidemia”, alerta, em visita ao Correio do Povo nesta segunda-feira. “Já é um percentual significativo. E esse Centro de Oncologia e Hematologia vem para poder expandir em número de quantidade e qualidade no atendimento do câncer”, completa.

Barichello ressalta que o funcionamento do novo centro de oncologia vai permitir ampliar o atendimento à população, com o reforço de 630 profissionais. “Vamos aumentar quase 100% das sessões de quimioterapia. E radioterapia, que atualmente não temos, vamos passar a fazer. Além disso, vamos passar a fazer também transplantes de medula, porque está sendo preparada toda uma área para transplante, que o GHC também não faz”, sustenta. Por conta da pandemia, o dirigente reforça que existe uma demanda reprimida pelos serviços.

“A pandemia de alguma forma suspendeu cirurgias eletivas, exames especializados e consultas especializadas. Muita gente interrompeu inclusive o tratamento de quimioterapia com medo de chegar aos hospitais para não ser infectados pelo vírus Covid-19. E obviamente agora vem o rebote do pós pandemia. E isso faz com que os nossos hospitais de Porto Alegre estejam com as emergências lotadas, as UTIs lotadas e a necessidade de mais cirurgias”, sustenta.

Responsável por gerir um orçamento anual de R$ 2,1 bilhões e administrar 9,2 mil funcionários, Barichello explica que o GHC efetua mais de 15 mil atendimentos diários. Referência no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição é formada pelos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina, além da UPA Moacyr Scliar, de 12 postos de saúde do Serviço de Saúde Comunitária, de três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e da Escola GHC.

Barichello foi recebido pelo presidente do Correio do Povo, Sidney Costa, o diretor da Rádio Guaíba, Jefferson Torres, o presidente da Record TV RS, Gustavo Paulus, e o diretor de Relações Institucionais do Grupo Record RS, Marcelo Cordeiro.