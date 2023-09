Governo do Estado aprova edital de privatização do Cais Mauá, em Porto Alegre

publicidade

A privatização do Cais Mauá avançou. A publicação do edital foi aprovada pelo Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Estado. A divulgação da resolução ocorreu nesta segunda-feira. O período da concessão do Cais Mauá à iniciativa privada será de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a ampla revitalização e qualificação do local. O trecho concedido será da Usina do Gasômetro até a Estação Rodoviária de Porto Alegre, uma extensão de três quilômetros e uma área de 181,2 mil metros quadrados.

O conteúdo do documento já havia sido enviado pela Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), pasta responsável pelo projeto, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) para análise prévia e recebeu retorno positivo do órgão regulador. “O próximo passo será a publicação do edital, previsto para esse mês. Após essa etapa, acontecerá, até o final do ano, a realização do leilão, na B3, em São Paulo, para definir quem será o vencedor da concessão”, explicou o titular da Separ, Pedro Capeluppi.

De acordo com o projeto, a circulação para as pessoas está garantida e será proibida a cobrança de ingresso para acessar o Cais Mauá a pé.