Governo do RS anuncia mais R$ 540 milhões para rodovias gaúchas

O governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira mais R$ 540 milhões para o Plano de Investimento em Rodovias de 2023, somando ao todo R$ 796 milhões. “Estamos falando do orçamento de 2023 que nós estamos turbinando com esses R$ 540 milhões extras, que é o triplo de recursos que estava previsto na originalmente na Lei orçamentária (LOA) deste ano”, destacou Leite, que ressaltou que os recursos são direto do Tesouro do Estado e não de financiamento via BNDES ou BIRD.

Destes recursos extras, R$ 190 milhões já haviam sido liberados em julho e o restante será aportado a partir de outubro. “(Esse recursos) vão acelerar obras que já estão em andamento. Vamos iniciar novos acessos municipais e vamos recuperar rodovias afetadas pelas enxurradas, não só nas regiões de calamidade, mas como em todas regiões”, frisou Leite. Para as rodovias afetadas pelas chuvas foram separados R$ 60 milhões do orçamento.

Segundo o governador, esses investimentos irão gerar aproximadamente 25 mil empregos. “São 5 mil empregos diretos, de pessoas que trabalham nos canteiros das obras, e mais 20 mil indiretos”, frisou.

O secretário de Logística e Transporte (Selt), Juvir Costella, explicou o aumento dos investimentos em estradas nos últimos anos. "Daer tinha como meta investir R$ 150 milhões por ano. E agora, em 2023, nós estamos chegando a quase R$ 800 milhões anual, quase cinco vezes mais do que em períodos anteriores. Então, a repercussão na ponta é muito grande, com novos acessos, recuperação de rodovias e ligações regionais. Hoje nós temos poder de investimento com um dinheiro que está no caixa do Estado, sem necessidade financiamento”, detalhou.

Serão executados 36 projetos de acessos municipais em todas as nove regiões funcionais do Estado, 30 ligações regionais e 168 obras de conservação ou recuperação.

