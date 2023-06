Governo do RS lança programa de incentivo a esportes para pessoas com deficiência intelectual

publicidade

A Secretaria Estadual do Esporte e Lazer (SEL), lançou um programa para incentivar a participação esportiva de pessoas com deficiência intelectual: é o Todos no Jogo. Serão disponibilizados R$ 2 milhões, ao todo, para iniciativas sem fins lucrativos que proponham atividades para essa parcela da população que, conforme o censo do IBGE de 2010, ultrapassava 7 mil pessoas. O lançamento do edital ocorreu nesta quarta-feira, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre.

"O esporte muda a vida né? Ele mudou a minha vida e, hoje, eu sou um dos melhores do mundo", descreve o medalhista da natação paralímpica no Global Games, na França, em junho, que compete pela Associação Esporte +, Adenilson Duarte. Ele enfatiza a importância de ações em favor de pessoas com deficiência intelectual.

Com 21 anos, ele detalha o que percebe de mudanças a partir do esporte. "A pessoa com deficiência é muito limitada quando está em casa e, quando está no esporte, ela vai fazendo amizades, conhecendo outras pessoas, conhecendo estados, o esporte vai dando mais oportunidade", avalia o paratleta.

"A partir da vitória dele, inspira outras pessoas a buscarem o melhor. E é isso que a gente quer por meio do esporte", disse o governador Eduardo Leite, que prestigiou a cerimônia. O programa é voltado a entidades que já atuam com essa parcela da população, para garantir a capacidade de atender às necessidades.

O secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, afirmou que o primeiro passo foi o programa Segue o Jogo, que repassou materiais para entidades sociais esportivas e que, agora, dão sequência. "Com o Todos no Jogo, a gente consegue, praticamente, abraçar toda comunidade esportiva, porque outros já estavam contemplados, mas faltava que a gente chegasse e levasse o esporte para todos os gaúchos", pontuou Danrlei.

Pai de um menino no espectro autista, o diretor-geral da secretaria, Bruno Ortiz Porto, afirmou que a ideia é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual. "A gente vive isso no dia a dia, sabe da realidade e sabe como é importante o estado estender a mão, não só para as pessoas com deficiência, mas também para as famílias", avaliou o diretor.

O primeiro momento será para conhecimento do programa e elucidação de dúvidas. "Ao longo de todo mês de julho, ele fica para conhecimento das entidades. A secretaria também fica à disposição para tirar todo tipo de dúvida. E, ao longo do mês de agosto, as entidades vão poder apresentar os seus projetos" explicou ele. Setembro será o período de habilitações.