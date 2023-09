Governo do RS reconhece mais 13 municípios em situação de calamidade pública

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul vai declarar estado de calamidade pública para mais 13 municípios afetados pelas enchentes. Assim, o número de municípios nesta situação vai subir de 79 para 92. A declaração vai ser oficializada nesta segunda-feira (11) por meio da publicação de decreto, no Diário Oficial do RS, que inclui os municípios no Anexo Único do Decreto nº 57.177, de 6 de setembro de 2023. A partir de sua publicação, a declaração vale por 180 dias.

Os municípios incluídos são Campo Borges, Venâncio Aires, General Câmara, Gravataí, Nova Alvorada, Nova Prata, Eldorado do Sul, São Valentim do Sul, Vila Maria, Guaporé, Dois Lajeados, Arvorezinha e Anta Gorda.

A inclusão já foi acordada com o governo federal e tem a função de possibilitar compras, obras públicas emergenciais e garantia de formalizações de recursos federais para os atingidos pelas enchentes que deixaram 46 mortos, principalmente no Vale do Taquari.

Confira a lista dos municípios gaúchos em situação de calamidade públicas

Caxias do Sul

Coqueiros do Sul

Cachoeira do Sul

Palmeiras das Missões

Boa Vista das Missões

Passo Fundo

Sarandi

Getulio Vargas

Lajeado do Bugre

Santo Expedito do Sul

Mato Castelhano

Erechim

Santa Maria

Ibiraiaras

Nova Bassano

São Jorge

Bento Gonçalves

Protásio Alves

Marau

Casca

Estação

André da Rocha

Vacaria

Cruz Alta

Chapada

Montauri

Santo Antônio do Palma

Água Santa

Nova Araçá

Campestre da Serra

Carlos Barbosa

Camargo

Panambi

São Domingos do Sul

Sagrada Família

Paraí

Jacuizinho

Lagoão

Santo Ângelo

Boa Vista do Buricá

Sede Nova

Eugênio de Castro

Santo Cristo

Farroupilha

São Sebastião do Caí

Jaguarí

Ciríaco

Sertão

Muliterno

Candelária

Lajeado

David Canabarro

Estrela

Arroio do Meio

Montenegro

Novo Hamburgo

Encantado

Muçum

Roca Sales

Colinas

Imigrantes

Santa Tereza

Sapiranga

Cachoeirinha

Vanini

Nova Roma do Sul

Serafina Corrêa

Bom Retiro do Sul

Cotiporã

São Nicolau

Cruzeiro do Sul

Bom Jesus

Ipê

Espumoso

Charqueadas

Coxilha

Taquari

Itapuca

São Jerônimo

Campo Borges

Venâncio Aires

General Câmara

Gravataí

Nova Alvorada

Nova Prata

Eldorado do Sul

São Valentim do Sul

Vila Maria

Guaporé

Dois Lajeados

Arvorezinha

Anta Gorda