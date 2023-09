Governo estima em R$ 8 milhões prejuízos com prédios da segurança no Vale do Taquari

publicidade

Além de milhares de residências e comércios, a enchente histórica que atingiu o Vale do Taquari na semana passada causou prejuízos também em diversos prédios públicos. Na região, diversos imóveis que abrigam a Polícia Civil e a Brigada Militar foram afetados.

“Estamos estimando em cerca de R$ 8 milhões só nesses prédios da segurança pública, por conta do estrago feito nestes prédios públicos”, afirmou o governador Eduardo Leite em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (14) em Encantado.

Leite destacou que, mesmo com os prejuízos, a Polícia Civil segue atuando na região. “A população de Lajeado não está e não ficará sem atendimento da Polícia Civil.”

Somente em Lajeado, quatro delegacias da Polícia Civil foram afetadas pela enchente histórica do rio Taquari. As unidades estão funcionando provisoriamente no prédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no bairro Florestal.

A estrutura física da Brigada Militar também sofreu prejuízos com a enchente. Um pelotão em Roca Sales ficou destruído.

Nesta quinta-feira, Leite e o vice-governador Gabriel Souza se reúnem com o secretário nacional de Habitação e Regularização Fundiária, Fabrício Peruchin. No encontro, serão discutidas soluções conjuntas entre Estado e União para reconstrução das residências destruídas pela enchente e formas de alocar as famílias provisoriamente enquanto as construções e reformas estiverem em andamento.

Veja Também