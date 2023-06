Governo federal abre sala de situação para acelerar restabelecimento de energia elétrica no RS

publicidade

O Ministério de Minas e Energia instalou uma sala de situação para acompanhar a situação do serviço de energia elétrica no Rio Grande Sul. O comitê é formado pela pasta, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), RGE e CEEE Grupo Equatorial. O objetivo é adotar as medidas necessárias para o rápido restabelecimento do serviço de energia elétrica nas regiões afetadas. Também haverá atenção especial para o restabelecimento do serviço para hospitais e demais unidades consumidoras imprescindíveis à prestação de apoio aos afetados.

“A situação é grave, hospitais, casas, escolas e equipamentos públicos inundados. Estamos atentos para dar o apoio aos governos estaduais e prefeituras”, afirmou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais. Segundo o Ministro Alexandre Silveira, o compromisso do MME é de não poupar esforços até que toda a situação seja totalmente restabelecida.

“Nós não vamos parar até que toda a situação seja controlada no estado. Queremos fazer isso de forma célere, com esta sala de situação, para atender todas as famílias, tanto nos serviços de energia elétrica como em todos os cuidados que elas precisam e merecem. Sob a liderança do nosso presidente Lula, faremos isso de maneira coordenada e articulada com o Governo do Estado, com as prefeituras, as nossas vinculadas, as distribuidoras locais, até que tudo se resolva”, ressaltou o ministro Alexandre Silveira.

Na manhã deste domingo (18), o Estado ainda tinha cerca de 40 mil pontos sem luz, principalmente na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Na sexta-feira, o número chegou a 460 mil.

Veja Também