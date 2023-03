Governo gaúcho anuncia parceria para qualificar população inscrita no CadÚnico

publicidade

O governo do estado anunciou uma parceria para qualificar trabalhadores gaúchos inscritos no Cadastro Único. O anúncio foi feito em primeira mão pela representante da Aliança Empreendedora que palestrava na ocasião, Lina Kempf, durante painel sobre empreendedorismo inclusivo, no South Summit Brazil, no Cais Mauá.

O vice-governador do estado Gabriel Souza prestigiou o evento. Conforme o gestor público, o governo gaúcho está trabalhando para que a inovação faça parte das políticas públicas em geral. Porém, ele avaliou que só é possível fomentar o empreendedorismo inclusivo se as pessoas tiverem acesso a capacitações e qualificações. "A pessoa que não tem letramento digital fica automaticamente de fora, infelizmente, de muitos serviços que poderiam facilmente ser acessados pela internet", disse o vice-governador.

O protocolo de intenção que será assinado com a Aliança Empreendedora começará qualificando mobilizadores nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), conforme o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel. Após, a capacitação será levada diretamente a quem está inscrito no Cadastro Único, que são o foco da ação. "São especialmente quem precisa de oportunidades para ingressar no mercado de trabalho", explicou Fantinel.

Durante o painel, foram apresentados dados sobre a inclusão no empreendedorismo e debatidas formas de aumentar o número de iniciativas no país, sob mediação da secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do RS, Lisiane Lemos. Participaram Aline Cardoso, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo e Artur Mazin, Head de Vendas no Mercado Intermediário do Google.