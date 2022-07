Gramado instala placas em rodovias alertando condutores sobre a travessia de animais silvestres

publicidade

Com o intuito de orientar, educar e propor medidas que minimizem o impacto de estradas e rodovias sobre a fauna silvestre no município de Gramado, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente deu início à instalação de placas de travessia de animais silvestres nos pontos com maior índice de atropelamentos.

Conforme a secretaria, neste primeiro momento estão sendo instaladas 40 placas na RS 115, na RS 235 e em vias municipais. O mapeamento dos pontos com maior índice de atropelamentos começou a ser feito no ano de 2018. Ainda, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a média anual de atropelamentos de animais, que têm chegado ao conhecimento da pasta, é de 150 casos. Os animais que mais têm sido vítimas são os gambás-de-orelha-branca e o ouriço cacheiro. Mas também há casos de atropelamentos de tamanduás, tatus, veados e aves em geral.

A conservação da fauna silvestre em áreas florestadas é reconhecida como de vital importância na estabilidade biológica, manutenção da biodiversidade, controle biológico de pragas, manutenção dos valores estéticos da natureza e nos processos de renovação da vegetação e por isso a implantação das placas é fundamental para avaliação de medidas conservacionistas diretamente ligadas à fauna.

As placas de travessia de animais silvestres, que têm caráter orientativo e educativo, foram confeccionadas utilizando recursos das conversões de multas ambientais oriundas de Autos de Infração. Toda placa possui um QRCode que direciona para o flyer digital sobre as formas de evitar atropelamentos de animais silvestres. Além disso, servirão para expandir o conhecimento sobre os animais silvestres e garantir a manutenção do meio ambiente saudável, permitindo a prestação dos serviços necessários à manutenção do equilíbrio ecológico.

