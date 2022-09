Gravataí é escolhida para sediar o Fórum Gaúcho de Arborização Urbana em 2023

publicidade

Gravataí será a próxima cidade a receber o Fórum Gaúcho de Arborização Urbana (FGAU). O anúncio de que o município da Região Metropolitana foi escolhido para sediar a programação aconteceu em Caxias do Sul ‒ cidade que recebeu o evento este ano. Realizado desde 2009, o Fórum discute amplamente o tema da arborização urbana no Rio Grande do Sul, além de qualificar técnicos e ambientes urbanos por meio da participação de palestrantes nacionais e internacionais.

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (SEMA), Diego Moraes, a ideia é viabilizar a realização do Fórum Gaúcho de Arborização no mesmo período em que acontece a Feira Agrorural e Turística de Gravataí (Fearg) ‒ evento que reuniu mais de 50 mil pessoas em 2022. Gravataí é referência em unir a sustentabilidade dos seus espaços e o crescimento econômico. Sediar o evento contribui para a construção de novas parcerias, desenvolvimento de boas práticas no município e para a construção de uma relação afetiva da comunidade com as áreas de proteção, preservação e arborização.

Respeitando a importância do ecossistema onde o município está inserido, frequentemente a Secretaria de Meio Ambiente de Gravataí realiza ações de Educação Ambiental e projetos de reflorestamento. A arborização urbana é pensada de forma a proteger a manutenção das espécies nativas e a sua compatibilização com os espaços públicos.

Projetos de doação de mudas, proporcionando maior inserção da comunidade e consciência tecnológica, fazem parte da iniciativa. “Gravataí é um polo de grandes empresas e empreendimentos de moradia. Compatibilizar o crescimento da cidade e a manutenção das suas belezas naturais é o principal objetivo”, ressalta Moraes.

Sobre o Fórum

O FGAU está completando 15 anos desde sua idealização. É uma composição de representatividades municipais, sem fins lucrativos, destinada a identificar e promover o desenvolvimento da arborização de forma regionalizada e compartilhada entre as administrações municipais, entidades e demais parceiros representantes. Seu objetivo é proporcionar expertise aos agentes promotores na qualificação da produção de mudas, planejamento, implantação, manejo, controle, recuperação, preservação e conservação da arborização em áreas urbanas e não urbanas. A entidade é ligada à Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU).

