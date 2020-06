Gravataí retomará atividades para conclusão de cursos de ensino superior e profissionalizante

publicidade

A partir do próxima segundaa, serão retomadas as atividades presenciais essenciais para a conclusão de cursos de Ensino Superior, Pós-Graduação, Cursos Técnicos e profissionalizantes em Gravataí. De acordo com a secretária de Educação do município, Sônia Oliveira, o novo decreto assinado pelo prefeito Marco Alba, em 10 de junho, autoriza também o retorno dos chamados cursos livres: de idiomas, artes e similares, bem como as atividades de estágio curricular obrigatório. De acordo com Sônia, para que isso ocorra, é necessário o cumprimento das medidas estabelecidas em portaria conjunta das secretarias Estadual de Saúde e Educação.

“Essa portaria tem uma série de orientações que devem ser seguidas e prevê ainda que os estabelecimentos de ensino devem organizar seu plano de contingência, prevenção, monitoramento e controle de transmissão da Covid-19. Esse documento deverá ser analisado e liberado pelo Comitê de Enfrentamento ao novo coronavírus para que as atividades possam retornar com toda a segurança", comenta.

A rede municipal de educação seguirá realizando atividades não presenciais através de meios digitais ou por meio da retirada de material impresso diretamente na escola, conforme calendário divulgado por cada instituição. As aulas presenciais nestas instituições permanecerão suspensas até 30 de junho. Segue autorizado o funcionamento das atividades dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), que possuem regramento próprio.