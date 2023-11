Greve de professores da rede municipal de Gravataí pode ser encerrada nesta quarta-feira

publicidade

A greve dos professores da rede municipal de Gravataí, iniciada na terça-feira, 28, pode se encerrar já na quarta-feira, 29. Isso porque na reunião que aconteceu entre governo municipal e representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Gravataí, a comissão de educação apresentou uma proposta em substituição ao projeto de lei nº 79 que reorganiza o plano de carreira. “A mesa de negociação foi extremamente positiva e é uma grande vitória da categoria. Agora vamos levar a proposta para assembleia geral, que deve definir os rumos do movimento”, disse a presidente do Sindicato, Vitalina Gonçalves. A assembleia com os trabalhadores da educação acontece a partir das 8h30 desta quarta-feira, quando novas decisões acerca da manutenção ou não da mobilização devem ser tomadas.

A secretária de Educação de Gravataí, Aurelise Braun, informou que o acordado na reunião de negociação foi bom para ambas as partes. “Foi um sucesso, tanto para o governo, quanto para a categoria. Vamos apresentar um projeto em substituição ao PL 79. Acreditamos que as atividades escolares serão retomadas normalmente a partir da tarde de quarta-feira. O movimento de diálogo entre as partes envolvidas foi muito tranquilo; a reunião foi pacífica”. De acordo com a secretária, das 12 Escolas de Educação Infantil (EMEIs), 9 atenderam alunos nesta terça-feira, e das 64 Escolas de Educação Fundamental (EMEFs), 54 estavam abertas recebendo estudantes.

A paralisação aconteceu pela revogação do projeto de lei nº 79, de autoria do Executivo, que desvincula o reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério da carreira do magistério. O projeto de lei foi protocolado no Legislativo na semana passada, à revelia do diálogo que havia sido iniciado entre os envolvidos. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Gravataí, Vitalina Gonçalves, há dois anos que a Prefeitura não cumpre com a atualização do Piso Nacional do Magistério. Segundo ela, a categoria luta pela defesa da atualização dos valores, respeitando a carreira de cada trabalhador. “O Projeto de Lei acaba com a diferença de 10% entre um nível e outro.”

