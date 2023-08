Grupamento Ambiental registra 580 ocorrências no 1º semestre envolvendo animais em São Leopoldo

publicidade

O Grupamento de Defesa Ambiental Ipson Pavani, da Guarda Civil Municipal de São Leopoldo, registrou 580 ações envolvendo animais. Destes, 168 foram ocorrências de resgates, somente no primeiro semestre deste ano. Dentre as ações realizadas estão o resgate de animais silvestres e domésticos em situação de maus-tratos. Nesta semana foram resgatados dois equinos em situação de maus-tratos, um gambá preso em uma lixeira e realizado o salvamento de um urubu.

De acordo com o Grupamento, as ocorrências mais corriqueiras são resgates de equinos e cães, mediante denúncias de maus-tratos feitas pela comunidade e por conta de que a legislação proíbe a circulação de veículos de tração animal. Segundo o inspetor chefe do Grupamento, Emerson dos Anjos, uma ocorrência de resgate de animais demanda técnicas e equipamentos para cada tipo de animal e situação. “

O objetivo da capacitação é tornar o resgate e manejo de espécies silvestres o mais seguro possível tanto para os animais quanto para os agentes em serviço”, esclareceu.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária adquiriu recentemente uma série de novos equipamentos com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes em ocorrências que envolvam captura e manejo de animais. O valor total do investimento foi de R$ 17 mil.