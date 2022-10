Grupo Creluz destina mais de R$ 1 milhão para a segurança publica do Estado

publicidade

A Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia (Grupo Creluz) totalizou no último mês de setembro, R$ 1,1 milhão para a aquisição de viaturas para a Brigada Militar. Os veículos reforçam a frota de municípios do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) com sede em Frederico Westphalen.

A Creluz aderiu ao Programa de Incentivo a Segurança Pública (PISEG) em 2021. O programa tem por objetivo possibilitar às empresas contribuintes de ICMS, estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul, a compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança pública estadual, na forma de Lei Complementar com valores correspondentes ao ICMS a recolher, verificado no mesmo período de apuração dos repasses.

Segundo o presidente da Creluz, Elemar Battisti, mais uma vez a cooperativa que atua em mais de 30 municípios das microrregiões do Médio Uruguai e Celeiro está desempenhando um papel social muito importante. “A Creluz garante o aporte de um montante significativo de recursos para a segurança pública beneficiando a comunidade regional”, observa.

Battisti informou que as viaturas que estão sendo entregues a Brigada Militar são camionetes semiblindadas e com tração 4x4 modelo Hilux. O comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major Carlos Alberto Aguiar, destaca que o momento é de reconhecimento e agradecimento pela decisiva contribuição da Creluz para a aquisição das viaturas para a Brigada Militar.

