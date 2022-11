Guaíba conta com programa de busca ativa para manter crianças e adolescentes dentro das escolas

publicidade

Com o objetivo de identificar o maior número de crianças e adolescentes, entre 4 e 17 anos, que estejam fora da escola, garantir matrícula e recuperação de aprendizagem, a Prefeitura de Guaíba criou o Projeto Busca Ativa Escolar. O programa funciona de duas formas. "A primeira, atua junto aos alunos que já estão dentro da rede e que por algum motivo estão infrequentes, e a outra, atua na busca de crianças e adolescentes que estão fora da rede”, explica a assistente social da Secretaria de Educação de Guaíba, Elaide da Silva.

Elaide destaca que, através do mapeamento realizado no Município, foi possível identificar que a maioria das crianças que estão fora da sala de aula tem 4 anos, e que muitas vezes, por falta de informação, os pais não sabem que nessa idade é obrigatório elas estarem inseridas na rede escolar.

A secretária de Educação, Magda Ramos, explicou que o projeto Busca Ativa é um processo inicial, onde o setor de educação busca crianças e adolescentes para inserir nas escolas, mas que mantê-los dentro das instituições é um grande desafio, porque vai além do trabalho em conjunto com as secretarias de assistência social e saúde. "É necessário contar com o apoio da família e da comunidade escolar."

Em Guaíba, um levantamento realizado pelo Cadastro Único, identificou que em 2022 cerca de 50 crianças encontram-se fora da sala de aula. A Prefeitura aposta que as políticas públicas criadas de forma coletiva são mais consistentes e tem maior tendência a ter sucesso. "A Prefeitura de Guaíba assume o compromisso ao programa Busca Ativa Escolar, de forma transversal, para que todo estudante esteja na escola, que os índices de evasão escolar diminuam e a permanência com qualidade de ensino sejam cada vez mais notáveis no dia-a-dia", afirmou a Vice-Prefeita, Cláudia Jardim.

