Guaíba recua em Porto Alegre e peixes são encontrados na avenida Borges de Medeiros

Após o recuo do Guaíba e o fim de alguns dos principais pontos de alagamentos em Porto Alegre é possível perceber os efeitos da enchente. Na esquina da avenida Borges de Medeiros com a rua Dolores Alcaraz Caldas, no bairro Praia de Belas, alguns peixes espalhados pelo chão chamaram a atenção de quem passava pelo local.

Em poucos minutos caminhando pelo local foi possível contabilizar ao menos duas dezenas de peixes mortos no chão, muitos deles esmagados. Os animais são de pequeno porte, semelhantes a lambaris.

Os peixes teriam parado no local através do encanamento, que transbordou quando o Guaíba atingiu o segundo maior nível de cheia desde 1941.

