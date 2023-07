Guaíba recua mais e moradores das ilhas de Porto Alegre retomam rotinas normais

publicidade

O nível do Guaíba seguia baixando na manhã desta quinta-feira, após os efeitos da chuvarada da semana passada. Conforme o monitoramento da Agência Nacional de Águas (ANA), a régua do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre, marcava 1,62 metro às 12h, 23 centímetros a menos do que no mesmo horário do dia anterior. Com isso, moradores de muitos pontos das ilhas da Capital, afetadas pela enchente nos últimos dias, já retornam à vida normal.

“Alagamento grande aqui foi em 2015, quando a água subiu bastante, até a rua de cima”, conta o comerciante Rafael Santos da Silva, morador da Ilha das Flores. Ele tem um bar no entorno da rua dos Pescadores, e seus sobrinhos corriam pela rua, que tinha apenas algumas poças. Segundo ele, a situação estava “tranquila”. Em outras residências visitadas nos últimos dias, o recuo das águas também estava mais evidente.

Ainda que, em alguns locais, o nível dos banhados ainda estivesse alto, o fato não prejudicava a circulação de pessoas pelas casas, e enquanto alguns aproveitavam para cortar e movimentar lenha, outros arrumavam os pátios. Os habitantes da área se dizem preocupados com a regularização da mesma, a qual há um imbróglio judicial envolvendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Conforme a MetSul Meteorologia, há uma cautela para o risco de chuva forte com raios e granizo, mais em razão de uma frente quente atuante sobre o Rio Grande do Sul. A MetSul, no entanto, aponta que a grande maioria dos modelos meteorológicos indicam que não deve haver instabilidade forte, e que, como não se antecipa um sistema instável grande e organizado, qualquer ocorrência neste sentido é considerada isolada.