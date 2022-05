Guaíba terá Festival de Dança em julho

publicidade

No dia 02 de julho, será realizado o 1º Festival Guaíba de Dança. O evento acontecerá no Largo José Cláudio Machado, no Centro. O objetivo do festival é valorizar, difundir e incentivar novas linguagens da arte da dança, criar mercado de trabalho para os artistas profissionais do Estado e do município e estabelecer intercâmbio cultural entre pessoas e grupos que atuam nessa área.

As inscrições para participar do festival poderão ser feitas de 1º até 15 de junho. O regulamento, a ficha de inscrição e o termo de direitos de imagem estarão disponíveis no site da Secretaria de Turismo e de Cultura (SETUDEC) e também no site da Prefeitura de Guaíba. A premiação, que contará com brindes e troféus, ocorrerá no dia seguinte à realização do evento, na Multifeira Cultural de Guaíba, que trará diversas atrações artísticas e culturais.

As modalidades da competição serão: Ballet Clássico; Dança Contemporânea; Jazz; Estilo Livre; Danças Urbanas; Danças de Salão; Danças Populares; Folclore de Projeção; e Clipes (coreografias de clipes, shows e covers, podendo inserir seu estilo nos mesmos). As categorias, divididas por idade, são: Infantil (crianças até 11 anos); Infantojuvenil (de 12 a 14 anos); Juvenil (de 15 a 17 anos); Juvenil Avançado (17 e 18 anos); e Adulto (a partir de 19 anos).

Veja Também