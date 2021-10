Guarda Municipal é agredido em praça de Santa Maria

publicidade

Um integrante da Guarda Municipal, de Santa Maria, foi agredido na manhã deste domingo no momento em que tentava realizar uma abordagem a um grupo de jovens na praça Saturnino de Brito, no Centro do município.

Segundo informações do órgão, o servidor, identificado como José Carlos Vieiro, de 59 anos, foi atender um chamado de moradores, que denunciaram que o grupo estaria consumindo drogas. Na abordagem, o guarda municipal foi ofendido e recebeu a investida de um dos jovens, que estava armado com uma garrafa quebrada, com um facão e com uma chave de fenda.

O agressor acabou preso com o auxílio da Brigada Militar. Além da detenção, uma porção de maconha foi apreendida. Próximo ao local, foram encontrados outros dois facões que também pertenciam ao homem. Viero foi encaminhado para receber atendimento em uma unidade de Pronto Atendimento.