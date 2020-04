Guardas Municipais passarão a usar máscaras em Novo Hamburgo

publicidade

Os agentes da Guarda Municipal de Novo Hamburgo (GM) passarão a atuar usando máscaras de proteção fácil doadas pela empresa de armas Taurus. A entrega oficial ocorreu na sede da empresa, na tarde da segunda-feira. Ao todo, foram entregues 200 itens do modelo face shield – número considerado suficiente para que todo efetivo empregado no patrulhamento preventivo e na segurança dos prédios públicos receba o equipamento de proteção individual (EPI).

“Estamos muito gratos pela atitude da empresa. Num momento em que os esforços devem ser direcionados no enfrentamento à pandemia, é de suma importância a onda crescente de ações em prol do coletivo que vem sendo desencadeadas pelos mais diversos setores da iniciativa privada”, destaca a prefeita Fátima Daudt.

As máscaras são feitas de polímero, com uma tiara para a testa e presilha de borracha na parte de trás da cabeça que fazem o suporte para uma viseira de material translúcido, servindo pata proteger olhos, nariz e boca. “Essa doação garante muito mais proteção aos nossos agentes e possui a vantagem de não ser um item descartável. As máscaras podem ser lavadas e reutilizadas pelo efetivo, mantendo o mesmo padrão de qualidade”, avalia o secretário de Segurança, Roberto Juntghon.

Uma linha de produção específica foi montada nas instalações da Taurus especialmente para a fabricação das máscaras. Militares do Exército Brasileiro, de forma voluntária, estão auxiliando no processo de montagem e embalagem. A produção inicial de 60 mil EPIs foi direcionada a profissionais da área da saúde que atuam em hospitais de todo o estado do Rio Grande do Sul e para profissionais da área da Segurança Pública.

Projeto realizado graças à parceria

O projeto foi possível devido à parceria da empresa com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o que possibilitou a produção em larga escala. O EPI foi criado, originalmente, a partir de impressoras 3D dos laboratórios da UFRGS, sendo viabilizado através de um trabalho voluntário conjunto de docentes, técnicos e alunos da Escola de Engenharia, Faculdade de Arquitetura, Pacto Alegre e cidadãos comprometidos com a causa.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.