Guia do Carnaval 2023: confira a agenda de desfiles e trios elétricos da Região Sul do RS

A celebração do Carnaval na região Sul do Estado significa movimento de pessoas indo em direção às cidades de Jaguarão, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Pelotas. A maioria vai em busca da alegria e animação que a folia proporciona. Apelidada por muitos como a "Salvador do Sul", o município de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, terá sete dias de festa.

A folia começa na próxima quarta-feira, às 21h, com a "Noite da Seresta e Muamba" e se estende até o próximo dia 21. A muamba, que é um carnaval à moda antiga com a apresentação de conjuntos e bandas, acontece no Mercado Público. No dia seguinte será a vez da concentração e da tradicional festa denominada "Noite do Cravo", a partir das 22h.

A abertura oficial do Carnaval de Jaguarão será no dia 17, às 23h, com os desfiles na Sociedade Amigos do Coronel, que é uma entidade familiar onde as pessoas se reúnem há mais de 30 anos no período de Carnaval. A reunião acabou tomando uma grande proporção e há mais 20 anos se tornou um evento público. Já o desfile – que ocorre antes das pessoas irem para a Casa do Coronel – simboliza a abertura oficial do carnaval, contando com a participação da Corte, no momento em que o frefeito faz a entrega simbólica das chaves da cidade para o Rei Momo. Na oportunidade, os homens (fantasiados de mulheres) concorrem ao tradicional concurso de "Rainha das Piscinas".

No sábado, dia 18, começam os desfiles na passarela do samba, localizada na avenida 27 de janeiro. O espaço de aproximadamente 500 metros está localizado no Centro Histórico. Os trios se apresentam no intervalo dos blocos e a festa começa sempre às 21h.

Já está confirmada a participação de cinco trios elétricos: Boteco da Villa, Choppados, Porre Elétrico, La Potenza e CDN. Também integram a festa seis blocos: Mutuca, do Derli, Eles e Elas, do Batata, VTT e Ayuni. As noites contam com a folia das bandas Xavabanda e Kibandaço, de Pelotas, e Saldanha, de Porto Alegre, e da Escola de Samba General Telles (multi campeã do carnaval de Pelotas).

Os bailes infantis abertos ao público, nos dias 19 e 21, das 18h às 20h30min no Mercado Público são a novidade para o carnaval de Jaguarão. Todos os 60 camarotes localizados na passarela do samba já foram vendidos. Estarão sendo disponibilizados gratuitamente, com livre acesso a dez lances de arquibancadas, com capacidade para aproximadamente 100 pessoas cada.

Ainda há a tradição da colocação de cadeiras de praia na beira das calçadas para assistir aos desfiles, o que ocupa tradicionalmente em torno de três quarteirões. A expectativa dos organizadores é uma grande demanda de turistas uruguaios, até mesmo porque eles estão com dois trios elétricos.

Para evitar a tramitação na fronteira, os ônibus de excursão, que chegam do interior do Uruguai, estacionam do outro lado da fronteira (em Rio Branco) e cruzam a ponte Mauá a pé. Já os oliões das cidades da região saem de seus municípios à tardinha e passam a noite e a madrugada no Carnaval de Jaguarão. O grupo retorna às origens ao amanhecer.

Em 2020, último carnaval antes da pandemia, em torno de 80 ônibus realizaram este trajeto. Além disso, a Brigada Militar terá o efetivo reforçado no período.

Outro evento tradicional no Sul do Estado é o Carnaval na praia do Cassino. Serão vários blocos que irão se apresentar gratuitamente na avenida Rio Grande, levando alegria, cores, histórias, homenagens, lembranças e principalmente a retomada gradativa do desenvolvimento fomentando o turismo. Os desfiles devem ocorrer entre 19h e 2h.

Dia 12 acontece o desfile do bloco de "Carnaval Marilu", a partir das 21h, com saída em frente ao Hotel Atlântico. O desfile terá o tema “lixo ao luxo”. Também no dia 12 acontece o pré-carnaval no Cassino, com o "Bloco 100 Limites", que homenageará o "Bloco Carnavalesco Vem Suando que Eu te Enxugo", pelos seus 41 anos de história.

No dia 14 será a vez da escolha da corte do Carnaval de Rio Grande 2023-2024, na Sociedade Amigos do Cassino, às 19h. O lançamento do Carnaval 2023-2024 será com a apresentação da Corte e os lançamentos dos Sambas Enredos das Escolas de Samba. Já o Carnaval de Rua da Cidade de Rio Grande será no próximo dia 16, no Multipalco, também a partir das 19h.

Os desfiles dos blocos serão do dia 17, todas as noites, até a terça-feira de Carnaval, dia 21. A festa abre com o "Bloco do Zé". Na sequência vem "C. A Lendários do Mar". "Choolat", "Garrafão Folia", "Tokitô", "Unidos da Capadócia", "Os Boemios", "Lambe", "Dime Magalhães e Amigos", "Vem Suando que Eu Te Enxugo", "Eu amo a minha Sogra", "Treta & Trago", "37,5 Não é Febre", e "É ou não é".

No sábado, dia 18, o bloco "Os Sem Limite abre o Carnaval" desfila às 20h. Na sequência se apresentam na avenida Rio Grande o "Novo Avante", "Fiateci", "Noodum", "Fora da Casinha", "Misscangalha", "Estrelas da Noite", "Os Boemios", "Bando de Loucos", "Bafo da Onça", "Eu amo a minha Sogra" e "Pagode do Bolinha".

No domingo de Carnaval, dia 19, se apresentam a partir das 21h, "Lambe", "C. A Lendários do Mar", "Unidos da Capadócia", "Vem Suando que eu te Enxugo", "Dime Magalhães e Amigos"; "Treta &Trago", "É ou não é", "37,5 Não é Febre".

Na segunda-feira a festa começa às 20h, com o bloco "Os Sem Limites". Depois se apresentam "Estrelas da Noite", "Noodum", "Garrafão Folia", "Miss Cangalha", "Chokolat", "Os Fora da Casinha", "Unidos da Capadócia", "Tokitô", "Os Boêmios.com", "Vem Suando que eu Te Enxugo", "Dime Magalhães e Amigos", "Bafo da Onça", "Bando de Loucos", "Eu amo a minha Sogra", "Pagode do Bolinha" e "37,5 não é Febre". Para encerrar o carnaval da praia do Cassino se apresentam, a partir das 19h, o "Bloco do Zé", "C.A Lendários do Mar" e "É ou não É".

Há também foliões dispostos a curtir o carnaval nas praias da Costa Doce, em São Lourenço do Sul, onde a festa gratuita começa no dia 18, a partir das 16h quando um trio elétrico irá passar na praia das Nereidas arrastando os foliões para o cortejo. A abertura do carnaval lourenciano será na passarela do Samba Jorge Luis Peixoto Pereira Gim, a partir das 21h. Após será a vez da passagem de carros humorísticos, blocos carnavalescos, o grupo carnavalesco além dos trios elétricos.

No domingo de carnaval, na Praia da Barrinha, a partir das 15h acontece o descidão dos Mercenários. Na mesma hora, carros humorísticos irão passar pela Praia das Nereidas além de um trio elétrico. À noite, na passarela do Samba, por volta de 21h, desfilam representantes de clubes sociais da cidade, bloco carnavalesco, trios elétricos e escola de samba. O trio elétrico volta a passar na Praia das Nereidas, às 16h de segunda-feira. Á noite, às 21h, será a vez dos carros humorísticos, dos blocos carnavalescos, do grupo carnavalesco e dos trios elétricos passarem pela passarela do samba.

No último dia de carnaval, na terça-feira 21, a festa será somente na passarela do samba, com clubes sociais, bloco carnavalesco, trios elétricos e escola de samba encerrando a festa, a partir das 21h.

Foto: Arquivo / Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Lourenço do Sul / CP

Pelotas

A maior cidade da região, que teve anos um dos carnavais mais tradicionais do Estado, não iria ficar de fora. A folia começou no último final de semana, com a passagem dos blocos de rua Jamaica e Folia Pelotense. Neste final de semana, serão dois blocos no sábado: "o praian"o e o "Renascença", animando a praia do Laranjal e o Centro da cidade. No domingo é a vez de "Muamba do Sereno", "Laços da Cohab Tablada" e "Lunáticos", nos mais diversos pontos de Pelotas.

Para o final de semana de carnaval os blocos de rua deverão animar vários locais de Pelotas. A festa segue nos dias 24, 25 e 26 a na região do bairro Porto, na rua Conde de Porto Alegre, quando acontece a "Doce Folia 2023". Os ingressos custam R$ 13 por noite e R$ 28 o passaporte para as três noites de festa, quando haverá desfiles e concurso entre blocos e bandas burlescas a participação das escolas de samba.

Os blocos de rua retornam a animar os foliões pelotenses no dia 4 quando o “tira a corda do meu bloco” se apresenta no Centro da cidade e no dia 12 de março quando o "100 Limites do Simões" anima os foliões no bairro Simões Lopes e encerra o Carnaval em Pelotas.

Foto: Igor Sobral / Prefeitura de Pelotas / Divulgação / CP