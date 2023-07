Gustavo Paulus faz visita cortesia a Gabriel Souza

publicidade

Na tarde desta terça-feira, o diretor da Record TV RS, Gustavo Paulus, realizou uma visita de cortesia ao governador em exercício, Gabriel Souza (PMDB), na área residencial do Palácio Piratini, em Porto Alegre. Além de fortalecer a relação entre Estado e imprensa, o encontro institucional serviu, ainda para que ambos discorressem sobre suas trajetórias e comentassem o momento atual do Rio Grande do Sul.