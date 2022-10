Helicóptero cai na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio

publicidade

Um helicóptero caiu na lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, na tarde deste sábado (22). Ao menos cinco vítimas foram resgatadas da água, sem ferimentos graves, e atendidas em ambulâncias do Corpo de Bombeiros em um clube que fica próximo ao local.

Segundo informações obtidas pela Record TV, um piloto e quatro turistas da mesma família estavam na aeronave, que decolou do Aeroporto de Jacarepaguá. O helicóptero realizava um voo panorâmico e teria caído em razão de um choque com uma ave.

No momento do acidente, um campeonato de canoagem ocorria na lagoa. As lanchas do evento ajudaram no socorro às vítimas. Ao menos uma delas foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, para realizar exames.

O Corpo de Bombeiros confirmou que o Grupamento Marítimo foi acionado por volta das 14h30. Militares dos quartéis da Gávea, Central e Aéreo deram apoio. A Polícia Militar também foi ao local para auxiliar o trabalho dos bombeiros.