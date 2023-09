Helicópteros auxiliam no regaste de ilhados no Rio Grande do Sul

publicidade

Após uma madrugada de terror vivida por moradores do Vale do Taquari, helicópteros da Brigada Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária estão sobrevoando as regiões mais atingidas para realizar resgate de pessoas ilhadas. Nesta manhã, os trabalhos se concentram nos municípios de Roca Sales, Muçum, Encantado e Arroio do Meio.

Durante a operação em Roca Sales, os policiais rodoviários federais resgataram um bebê e uma senhora que estavam nos telhados das suas casas aguardando socorro. Para o trabalho os policiais estão utilizando o helicóptero modelo Bell 407. "A equipe permanecerá na região até que a situação se normalize", garante a entidade.

Segundo a prefeitura de Estrela, 12 pessoas foram levadas para o hospital da cidade resgatadas pelo helicóptero da PRF.

O Batalhão Aéreo da Brigada Militar resgatou seis pessoas de uma mesma família em uma área rural de Arroio do Meio.

📍Arroio do Meio



Em Muçum, moradores foram resgatados ao longo da noite com o apoio de sete embarações disponibilizadas pelo corpo de Bombeiros da Brigada Militar. Outras três embarcações do comando ambiental da Brigada Militar também foram utilizados para regates ao longo da madrugada.

Segundo informações da Casa Militar, até o início desta manhã, 60 municípios já reportaram ocorrências e danos, incluindo enxurradas e inundações causados pelas tempestades.