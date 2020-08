Hemocentro de Caxias do Sul realiza a primeira coleta de plasma convalescente feminino por aférese

publicidade

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), realizou a primeira coleta de plasma convalescente feminino, por aférese, na manhã desta terça-feira. A técnica de enfermagem, Angélica Provensi, de 26 anos, doou 400 ml de plasma para auxiliar na recuperação de pacientes graves da Covid-19. Angélica tem o tipo sanguíneo A+ e está há 42 dias recuperada.

Aférese é o processo pelo qual o sangue é retirado de um indivíduo, doador ou paciente, com a separação de seus componentes por um equipamento próprio, retendo a porção que se deseja, neste caso o plasma, e devolvendo os demais componentes a quem estiver doando ou recebendo o sangue.

Angélica conta que viu nas redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) uma publicação sobre essa terapia alternativa e entrou em contato com o Hemocentro. "Vi no instagram da Saúde e entrei em contato. No meu trabalho já ajudo diariamente as pessoas, ainda mais agora durante a pandemia. Por isso, resolvi ajudar doando além da minha dedicação meu plasma para ajudar outros pacientes a desenvolverem anticorpos contra o vírus".

As doações precisam ser agendadas pelos telefones (54) 3290-4543 e (54) 3290-4580 ou por meio do whatsapp (54) 9929-7491. O Hemocs atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min e aos sábados das 8h até 12h, na rua Ernesto Alves,2260, ao lado da UPA Central.

Para doação de plasma por meio do chamado sangue total, é necessário seguir as mesmas diretrizes da doação normal, isto é: ser homem ou mulher entre 16 e 69, 11 meses e 29 dias, estar em bom estado de saúde e ser aprovado na pré-triagem e triagem médica do Hemocs.

Para doação de plasma as mulheres, tem que ter idade de 18 até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Também serão aceitas mulheres que tiveram até duas gestações ou abortos.