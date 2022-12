Homem é encontrado morto na praia de Santa Rita de Cássia

publicidade

O corpo de um homem foi encontrado por populares na praia de Santa Rita de Cássia no início da tarde de terça-feira. Segundo a polícia civil, o corpo estava sem sinais visíveis de violência e a provável causa da morte foi por afogamento. A vítima não foi identificada. O homem tinha uma frase tatuada no antebraço: "Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fe". A delegacia de Terra de Areia está recebendo informações que possam ajudar na identificação do homem. No momento, a polícia solicitou necropsia e identificação papiloscópica.