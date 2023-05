Homem é preso em Canoas por tentativa de homicídio com um facão

publicidade

Um homem de 31 anos foi preso em Canoas, neste domingo, por tentativa de homicídio com golpe de facão na cabeça do seu cunhado de 40 anos, no bairro Harmonia. A vítima está internada no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. O suspeito, que estava em prisão domiciliar, foi conduzido à delegacia de homicídios da cidade para a formalização do auto de prisão em flagrante.

Após a denúncia do crime, os agentes da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas, coordenados pelo delegado Pablo Soares, com apoio dos agentes da volante, foram até o Hospital de Pronto Socorro de Canoas onde a vítima está internada com graves lesões, mas não corre risco de morrer, e deram início as buscas para encontrar o suspeito.

Depois do ocorrido, o suspeito se escondeu na residência da sua irmã onde foi localizado pelos agentes. A arma do crime foi encontrada dentro do veículo do autor dos fatos. O crime teria ocorrido em razão de uma discussão por um terreno.

O diretor da Divisão de Homicídios Metropolitana do DHPP, delegado Rafael Pereira, pontuou que o crime teve uma elucidação muito rápida e que a ação da polícia sempre será eficiente na repreensão do crime. “Não é admissível que uma discussão relacionada a questões do dia a dia terminem com um crime tão grave como o homicídio, ainda que tentado. Dessa maneira, a resposta do Estado e do Departamento de Homicídios, frente a tais fatos, sempre será rápida, enérgica e pontual para que se repreenda tal crime”. O diretor do DHPP, delegado Mario Souza, também destacou a ação dos agentes. “Foi fundamental a ação rápida para responsabilização e elucidação do crime”.