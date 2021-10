Homem morre em acidente com jet-ski na Barragem do Salto

publicidade

Vinicius Webber Fernandes, 30 anos, morreu na tarde deste sábado, por volta das 17h, após acidente com jet-ski na Barragem do Salto, em São Francisco de Paula. Conforme o Corpo de Bombeiros, o piloto trafegava na barragem e caiu com o veículo náutico na base da represa, que fica na rua da CEEE.

Um popular ligou para o 190 da Brigada Militar, informando sobre o acidente aquático. Quando chegaram ao local, os PMs encontraram a vítima sem vida.