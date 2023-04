Homem morre em colisão entre carro e ônibus em Rosário do Sul

publicidade

Um acidente entre um carro e um ônibus de turismo acabou em morte na manhã deste domingo, na BR 290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do RS. Os veículos teriam colidido de frente, por volta das 6h15, no km 476, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do veículo Golf, com placas de Porto Alegre, morreu no local.

O carro seguia no sentido Capital-interior e o ônibus, que era do município de Cruzeiro do Sul, trafegava no sentido contrário, vindo da Argentina em excursão para a Capital, quando aconteceu a colisão. O passageiro do carro e o condutor do ônibus ficaram feridos, foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao hospital de Rosário do Sul. Os passageiros do ônibus, 16 no total, não tiveram ferimentos.

O trânsito está sendo liberado em meia pista durante a manhã, e os trabalhos de atendimento do acidente permanecem com o acionamento da perícia oficial.