Horários de ônibus são ampliados em Novo Hamburgo

publicidade

Com o objetivo de ampliar os horários de atendimento à população e adequar a circulação dos ônibus ao aumento gradativo de passageiros na cidade de Novo Hamburgo, uma nova grade de horários passa a valer nesta quarta-feira.

Após estudo da Diretoria de Transportes e das empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo do município, serão acrescentados 125 novos horários, 65 saindo dos bairros e 60 do Centro, em relação a tabela que está em vigor, que foi ajustada devido à pandemia de Covid-19 no mês de março.

Além disso, três linhas foram reativadas: Vila Kunz, com novo itinerário atendendo Residencial Mundo Novo, Canudos / Santo Afonso e Linha São João / Santa Maria, em Lomba Grande.

A grade de circulação dos ônibus está disponível em link no site da prefeitura. Os coletivos seguem respeitando as normas de distanciamento social como espaços vagos entre as poltronas, a disposição de álcool gel, ventilação obrigatória, além do uso indispensável de máscara pelos passageiros.