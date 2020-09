Horta comunitária realiza drive-thru solidário neste sábado em Novo Hamburgo

publicidade

A Horta Comunitária Joanna de Angelis, com sede em Novo Hamburgo, realiza neste sábado um Drive-Thru Solidário para arrecadar alimentos não-perecíveis para as cestas básicas e brinquedos para o Dia da Criança. A instituição trocará 3kg de alimentos não perecíveis ou um brinquedo por mudas de temperos, chás e ora-pro-nóbis, planta comestível que faz parte da identificação do trabalho da horta.

Também serão distribuídos mimos para os pets dos doadores, ação que conta com o apoio da Hercosul, que está fornecendo sachês de ração para cães e gatos. O Drive-Thru Solidário da Horta será realizado no horário das 10h30min às 16h, em frente ao portão de acesso à instituição, que fica na rua João Pedro Schmitt, 180, no bairro Rondônia. Os voluntários do local estarão recebendo as doações sem que as pessoas precisem sair do carro.

A sugestão da direção é que os doadores priorizem os itens: óleo de soja, café, leite, feijão e arroz. Para brinquedos, a sugestão é de que sejam levados bonecas, carrinhos e balas. A distribuição das doações, em kits com alimentos e brinquedos, será feita no dia 10 de outubro, também de uma forma coordenada, que evite aglomerações.

Interessados em fazer doações em dinheiro, podem depositar valores na conta da Horta Comunitária pelo Banco Sicredi, agência 0101, Conta Corrente 95365-3, CNPJ 07.397.625/0001-88. A entidade atende atualmente mais de 300 famílias em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é presentear 250 crianças este ano e os kits serão distribuídos também na entrada da instituição, segundo o presidente da Horta, Gilmar Dalla Roza. "Acredito na solidariedade da população de toda a região", afirma, lembrando que a Feira da Horta, que comercializa hortaliças, pães, biscoitos, geleias e mudas de plantas estará aberta no sábado, no mesmo horário do drive thru.