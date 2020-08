Hospital Centenário passa a integrar programa de telemedicina em São Leopoldo

publicidade

O Hospital Centenário, localizado em São Leopoldo, passou a integrar a rede de hospitais que participam do programa de telemedicina, o Tele-UTI-Covid-19, do Ministério da Saúde. A iniciativa é destinada à instituições que possuem leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para pacientes diagnosticados com Covid-19.

Através de videoconferências, médicos intensivistas e profissionais de enfermagem do Centenário discutem diariamente com as equipes de consultores dos hospitais de excelência que fazem parte do programa a situação dos pacientes internados na Área Covid, avaliando os casos e buscando alternativas de tratamentos de acordo com o quadro clínico que apresentado. Os tratamentos são feitos com base em evidências científicas e disponibilizando os protocolos atualizados para o manejo da Covid-19.

Conforme a presidente da Fundação Hospital Centenário, Lilian Silva, a troca de experiência com profissionais com expertise em Covid-19 é um grande ganho. “A discussão individualizada dos casos, a orientação e a condução dos tratamentos de cada um dos pacientes amplia nossa margem de recuperação da doença”, ressalta Lilian.

As videochamadas ocorrem de segunda a sexta-feira, às 14 horas, com os médicos que fazem a rotina dos pacientes internados na Área Covid.