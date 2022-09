Hospital Centenário promove Caminhada pela Doação de Órgãos neste sábado

publicidade

O Hospital Centenário promoverá, neste sábado, a Caminhada pela Doação de Órgãos. O objetivo da ação é conscientizar e estimular a população a realizar a doação. A concentração do evento será na Praça do Imigrante, às 9h, com saída às 9h30min, e encerrará na avenida João Corrêa. Os cem primeiros inscritos ganharão camiseta alusiva à caminhada. As inscrições ocorrem por meio de preenchimento do formulário disponível no Google Docs.

A presidente da Fundação, Lilian Silva, reforça a importância da doação e ressalta que “o Centenário possui equipe e estrutura capacitadas para o procedimento de captação de órgãos”. A doação de um ou mais órgãos ocorre após a autorização da família do paciente que vier a óbito.

No evento, serão entregues panfletos com informações sobre o processo de doação de órgãos na casa de saúde leopoldense, além do esclarecimento de dúvidas sobre a temática com profissionais de saúde que estarão presentes.

