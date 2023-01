Hospital da Criança Conceição registra baixo movimento em meio à limpeza de dutos

publicidade

Até às 19h de domingo, a emergência do Hospital da Criança Conceição (HCC), no bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre, está fechada para casos em que não há risco de mortes para os pacientes. O motivo é a limpeza de dutos do ar-condicionado do local, a partir de uma norma da Vigilância Sanitária, determinando limpezas periódicas. No ambulatório da instituição, ligada ao Grupo Hospitalar Conceição (GHC), os atendimentos seguem normais.

A medida iniciou nesta sexta-feira, às 8h, e seguia normalmente no período da manhã. Cerca de 35% a 40% dos pacientes que procuram a emergência do HCC são de outros municípios, especialmente da região Metropolitana da Capital, como Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí, segundo informou o médico José Saraiva, coordenador deste setor da unidade de saúde. “Onde houve necessidade, os leitos foram transferidos para outras áreas”, afirmou Saraiva. Como exemplo de transferência, estiveram os pacientes em observação.

Ainda de acordo com ele, crianças de até 13 anos de idade em casos não-emergenciais estão sendo orientados a procurar outros hospitais de Porto Alegre, como o Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) e o Hospital de Clínicas, onde o atendimento também seguia de acordo com o habitual. Moradores de Viamão, o casal Vinícius Araújo e Lilian Fagundes, pais de Thales, 10 anos, aguardavam para uma consulta com o urologista para o menino.

“Não sabíamos que isto estava acontecendo”, afirmou Vinícius, ao afirmarem que a consulta não era em caráter emergencial, mas havia sido agendada. Quem ainda estava com alguma dúvida era orientada pela equipe em frente ao hospital, porém, hoje pela manhã, o movimento era baixo de pessoas e não houve casos em que mais orientações foram necessárias. Conforme o Grupo Hospitalar Conceição, o atual período foi escolhido para manutenção em razão do menor movimento, e, além da limpeza dos dutos, também estão sendo realizados reparos na estrutura predial da fachada da emergência do HCC. “Na segunda-feira, o atendimento deverá estar normal”, informa Saraiva.