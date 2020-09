Hospital de Agudo suspende visitas e procedimentos eletivos não urgentes

publicidade

O administrador do Hospital de Agudo, na região Centro do Estado, Roberto Schorn, informou que a direção da instituição suspendeu as visitas aos internados e todos os procedimentos eletivos que não são considerados de urgência ou emergência.

Segundo o administrador, dos 80 funcionários, sete testarem positivo para a Covid-19, sendo um enfermeiro, cinco técnicos de enfermagem e uma médica. O Comitê de Crise de Enfrentamento ao Coronavírus confirmou o surto. O Secretário de Saúde, Alécio Wachholz, informou que medidas estão sendo adotadas para conter a disseminação do vírus, sendo que na próxima sexta-feira, o Comitê volta a se reunir para avaliar a situação.

Schorn informou que todos os funcionários da instituição estão passando por testagem do Covid-19. Ele solicita que as pessoas que tiveram contato com a médica que testou positivo, mas não apresentam sintomas, que procurem o hospital para fazer o teste.