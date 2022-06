Hospital de Bento Gonçalves monta mutirão de entrevistas para preencher vagas de trabalho

publicidade

O Tacchini Sistema de Saúde de Bento Gonçalves realizará um mutirão de entrevistas nos dias 21, 22 e 23 de junho. A intenção é preencher rapidamente as vagas em aberto, considerando ainda a expectativa de expansão dos serviços oferecidos nos próximos anos. A maioria dos espaços no quadro de colaboradores deve ser preenchido por profissionais da área assistencial, sobretudo enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem.

Os novos contratados reforçarão a equipe de enfermagem do Tacchini, que em 2021 já teve seu trabalho reconhecido nacionalmente a partir do recebimento do prêmio Excelência em Saúde – categoria Enfermagem. “Aqueles que vierem para o Tacchini Sistema de Saúde hoje, terão a oportunidade de fazer carreira aqui. Queremos crescer junto com nossos colaboradores”, garante o gerente de pessoas do Tacchini, Augusto do Amaral.

O Tacchini Sistema de Saúde está com vagas abertas para diferentes cargos, setores e horários, incluindo espaço para profissionais sem experiência. As vagas também variam e há possibilidade de acerto para contratos intermitentes e plantões eventuais durante o mês.

Para trazer mais agilidade e segurança ao processo seletivo, os interessados em participar da seleção poderão fazer o cadastramento em uma plataforma de seleção online. Ou seja, o candidato só precisará se deslocar até o hospital se for contratado. Tanto a entrega do currículo quanto as entrevistas são realizadas por meio do site da instituição. Esclarecimento de dúvidas e maiores informações estão disponíveis pelo WhatsApp (54) 99306-0865.

