Hospital de campanha começa a operar nesta quarta-feira em Gravataí

publicidade

O Hospital de campanha de Gravataí, montado nos fundos da estrutura que abriga o Hospital Dom João Becker, começa a funcionar a partir das 14h desta quarta-feira. A área, estruturada a partir de um convênio do Hospital Dom João Becker com a prefeitura municipal, tem aproximadamente 400 metros quatros e vai funcionar como local referência na cidade para pacientes que apresentarem sintomas gripais, crises respiratórias, casos suspeitos e confirmados para a Covid-19. O espaço, cujos trabalhos serão gerenciados pelo grupo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mantenedora e administradora do Hospital Dom João Becker, conta com central de triagem, consultórios, sala de medicação, coleta de exames, posto de enfermagem e dez leitos de UTI. A projeção é que a estrutura seja mantida por um período de cinco meses, com custo estimado de R$ 9,5 milhões. O valor, que será custeado pela prefeitura, compreende investimentos em equipamentos, mobiliários, recursos humanos, insumos hospitalares, exames e todas as despesas oriundas da prestação de serviço.

O secretário de Saúde de Gravataí, Jean Tormann, diz que, na prática, a partir de agora Gravataí vai ter um local adequado para atender as vítimas do coronavírus, mediante uma equipe de profissionais capacitada. "No local, independente da idade, todos que precisarem de atendimento receberão a devida atenção. É preciso lembrar que a época que se aproxima é mais crítica por conta das baixas temperaturas e umidade, o que deve aumentar a demanda na prestação dos serviços de saúde”.

Na noite desta terça-feira, o prefeito Marco Alba informou que em 24 horas a cidade apresentou 13 novos casos de coronavírus, totalizando 144 confirmados da doença, 80 recuperados, 59 em recuperação e cinco óbitos, cuja última morte aconteceu em 8 de junho.