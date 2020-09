Hospital de Campanha de Santa Cruz do Sul será desativado

publicidade

A prefeitura de Santa Cruz do Sul confirmou, nessa quinta-feira, que irá desativar o Hospital de Campanha, montado no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest. Em avaliação do contexto atual da Covid-19 no município, o Gabinete de Emergências, ao discutir a questão, entendeu que a estrutura já não é mais necessária. O prefeito Telmo Kirst acompanhou a deliberação do gabinete e decidiu não renovar o contrato, que vence nesta sexta-feira.

A estrutura funciona desde o dia 23 de março com o objetivo de apoiar a rede hospitalar do município na internação de pacientes com suspeita ou confirmação para a Covid-19. O local conta com 50 leitos clínicos e, desde o início de sua operação, nenhuma pessoa ficou internada.

O Ambulatório de Campanha, que opera no mesmo prédio, seguirá em funcionamento. Mas com a redução da demanda, técnicos da Secretaria Municipal de Saúde reavaliaram a necessidade do funcionamento 24 horas por dia. A partir da próxima segunda-feira, os atendimentos ocorrem das 7 às 21 horas, todos os dias da semana. O novo horário segue por prazo indeterminado.

O Hospital de Campanha de Santa Cruz do Sul foi um dos primeiros a ser implantado no Estado e se tornou referência para tratar pessoas sintomáticas, com o objetivo de centralizar casos suspeitos e evitar a lotação de prontos-atendimentos e unidades de saúde. A estrutura não teve custos para os cofres públicos, pois o funcionamento foi integralmente pago pela empresa Philip Morris Brasil.