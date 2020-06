Hospital de Campo Bom reduz cirurgias eletivas

publicidade

Mais uma casa de saúde restringiu seus serviços por conta da pandemia do novo corinavirus. Depois do anúncio feito pelo Hospital de Montenegro, agora o Hospital Lauro Reus, de Campo Bom, reduziu em 80% as cirurgias eletivas.

Segundo a direção da instituição, a ação ocorre visando a proteção e segurança dos pacientes, dos colaboradores e dos profissionais de saúde. O objetivo é evitar aglomerações e maior movimentação no hospital tendo em vista novas restrições no Estado e o surgimento de novos casos na região. As cirurgias consideradas urgentes serão realizadas mediante protocolo estendido de verificação de cuidados e esterilização necessários, mas as que não forem caracterizadas de urgência, o hospital não poderá realizar.

De acordo com a instituição, os procedimentos serão remarcados com prioridade assim que retornar à normalidade ou que as restrições forem mais brandas.