Hospital de Frederico Westphalen enfrenta superlotação por conta da Covid-19

A direção do Hospital Divina Providência (HDP), de Frederico Westphalen divulgou na sexta-feira, 12, uma nota oficial, na qual relata a situação de superlotação em todas as unidades destinadas para tratamento de pacientes com Covid-19, tanto leitos clínicos, como de UTI.

A casa de saúde informou que um andar inteiro foi isolado para poder atender todos os pacientes infectados. A medida, emergencial, mesmo assim não é suficiente diante o elevado número de pessoas contaminadas e que precisam ser internadas.

Em nota, a instituição frisa a dificuldade na aquisição de medicamentos importantes para o tratamento de pacientes com Covid-19, principalmente para os que estão em tratamento intensivo na UTI. Além da indisponibilidade dos medicamentos nos laboratórios e distribuidoras para a aquisição dos mesmos, houve um aumento significativo no preço, o que dificulta em muito a compra. Além disso, o texto ainda afirma que “diante destas dificuldades, torna-se muito difícil receber novos pacientes”.

Cidade registra mais quatro mortes por Covid-19

O Boletim Epidemiológico deste sábado,13, atualizado com dados da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Divina Providência (HDP) registra a morte de mais quatro pessoas pelo coronavírus em Frederico Westphalen.

No HDP são 10 pacientes em leitos de UTI – seis de Frederico Westphalen e 4 de outros municípios. Já em leitos clínicos estão internadas 15 pessoas de Frederico Westphalen e 7 de outros municípios. O número de óbitos no HDP chega a 56 – 38 de Frederico Westphalen e 18 de outros municípios.

Além disso, 433 pessoas estão com doença ativa e 684 encontram-se em isolamento domiciliar. Até agora, no município, foram confirmados 3.515 casos e destes, 3.044 estão curados. Os testes negativos comam 10.451

Óbitos

- Mulher, 79 anos, de Frederico Westphalen

- Mulher, 65 anos, de Frederico Westphalen

- Homem, 64 anos, de Frederico Westphalen

- Mulher, 29 anos, de Frederico Westphalen

Todos os pacientes estavam internados no HDP e morreram neste sábado