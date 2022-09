Hospital de Gravataí reforça ações contra o Câncer

publicidade

Uma sala destinada a ações de combate ao câncer vai servir como centro de referência para familiares de pacientes do Hospital Dom João Becker, em Gravataí. A estrutura começa a funcionar na primeira semana de outubro e é fruto da parceria entre a Santa Casa de Misericórdia e a Liga Feminina de Combate ao Câncer.

De acordo com a Liga, a cessão de espaço no hospital permitirá dar continuidade ao trabalho de prevenção que é realizado em Gravataí e Glorinha. “Com esse apoio vamos poder juntos criar novos projetos, pois o hospital possui um Comitê de Humanização muito ativo e que também realiza ações voltadas a prevenção nos colaboradores”, comenta a presidente, Valdirene Ferreira. Além do auxílio a pacientes e familiares, a sala também servirá como banco de perucas e lenços. Os atendimentos ocorrerão sempre às quartas e sextas-feiras, à tarde.

O Espaço da Liga Feminina está localizado na rua Dr. Luiz Bastos do Prado, 1.723, 2º andar (sala 110), no prédio do Centro de Especialidades do hospital. Mais informações pelo fone (51) 99633-4659 ou pelo e-mail ligafemininagravatai@gmail.com.

Veja Também